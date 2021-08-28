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Великие Луки получили дополнительные средства на ремонт дворов

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Город Великие Луки (Псковская область) получил дополнительное финансирование на ремонт дворовых территорий. Об этом глава города Николай Козловский сообщил на своей странице в Instagram.

«Великим Лукам выделено дополнительное финансирование на ремонт дворовых территорий. Это стало возможным благодаря программе формирования комфортной городской среды. Благодаря этому в нашем городе преобразятся еще несколько дворовых территорий», — цитирует сообщение Козловского Псковская лента новостей.

По его словам, изначально на этот год был запланирован ремонт 43 дворов и благоустройство 23 проездов в них. Подрядчик уже завершил работы по 20 объектам в разных районах города.

Глава Великих Лук отметил, что по каждому двору прошла комиссионная приемка, в которой также приняли участие представители управления ЖКХ, подрядной организации, депутаты гордумы и областного собрания, общественники и активисты.

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