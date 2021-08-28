Прямой эфир
Общество
Школы смогут отказаться от пятибалльной системы оценок по ряду предметов
Общество
Умер народный артист РСФСР Роман Громадский
Общество
Болельщики песней встретили российских паралимпийцев в аэропорту
Общество
Бастрыкин поручил ГСУ СК провести проверку после массовой драки в Москве
Мир
Два главаря ИГ ликвидированы в результате авиаудара США в Афганистане
Происшествия
Пассажирка бизнес-класса устроила скандал на борту самолета в Сочи
Общество
В Минздраве рекомендовали возобновить регулярные медосмотры в школах
Мир
Американские эксперты ухудшили оценку роста ВВП Украины в 2021 году
Спорт
Россияне завоевали 14 медалей в субботу на Паралимпиаде в Токио

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на подъезде к аэропорту Мурманска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кольском районе Мурманской области столкнулись легковая иномарка и «КамАЗ». Погиб один человек, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария произошла в субботу, 28 августа, на 2-м км автоподъезда к аэропорту Мурманска. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль SsangYong и грузовик «КамАЗ», пишет ИА «Би-порт».

На месте погиб один человек. Еще трое получили различные травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП организована проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

26 августа в Саратовской области произошло столкновение пассажирского поезда Москва–Махачкала и автомобиля «УАЗ Патриот». В результате погибли водитель легковушки и два пассажира.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021