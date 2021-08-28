Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на подъезде к аэропорту Мурманска

В Кольском районе Мурманской области столкнулись легковая иномарка и «КамАЗ». Погиб один человек, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария произошла в субботу, 28 августа, на 2-м км автоподъезда к аэропорту Мурманска. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль SsangYong и грузовик «КамАЗ», пишет ИА «Би-порт».

На месте погиб один человек. Еще трое получили различные травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП организована проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

26 августа в Саратовской области произошло столкновение пассажирского поезда Москва–Махачкала и автомобиля «УАЗ Патриот». В результате погибли водитель легковушки и два пассажира.