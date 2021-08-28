Прямой эфир
Общество
Школы смогут отказаться от пятибалльной системы оценок по ряду предметов
Общество
Умер народный артист РСФСР Роман Громадский
Общество
Болельщики песней встретили российских паралимпийцев в аэропорту
Общество
Бастрыкин поручил ГСУ СК провести проверку после массовой драки в Москве
Мир
Два главаря ИГ ликвидированы в результате авиаудара США в Афганистане
Происшествия
Пассажирка бизнес-класса устроила скандал на борту самолета в Сочи
Общество
В Минздраве рекомендовали возобновить регулярные медосмотры в школах
Мир
Американские эксперты ухудшили оценку роста ВВП Украины в 2021 году
Спорт
Россияне завоевали 14 медалей в субботу на Паралимпиаде в Токио
Сюжет:

Два главаря ИГ ликвидированы в результате авиаудара США в Афганистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два главаря ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) ликвидированы, еще один ранен в результате авиаудара США в Афганистане. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил генерал-майор Уильям Тэйлор на брифинге в Пентагоне.

Напор с высоты: США готовят бомбардировки террористов в Афганистане
Чем американские власти ответят на убийство своих военных в Кабуле

«Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГ были убиты, один ранен. Нам известно об отсутствии потерь среди гражданского населения», — сказал он на мероприятии, трансляция которого велась в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что США постоянно отслеживают ситуацию с угрозами безопасности в Афганистане. По его словам, она остается динамичной. При этом Вашингтон еще настроен завершить операцию по выводу войск к 31 августа. По состоянию на 28 августа, из Кабула были эвакуированы 5,4 тыс. граждан США, всего вывезены из Афганистана 117 тыс. человек, большинство из которых афганцы, добавили в Пентагоне.

Ранее в этот же день сообщалось, что Штаты в Афганистане провели спецоперацию против боевика радикального движения ИГ. Предварительно, террорист был уничтожен ударом с беспилотника. Как указали в американском военном министерстве, он был причастен к атаке на аэропорт Кабула, в результате которой погибли 13 военнослужащих США.

26 августа в афганской столице произошло несколько взрывов. Первый прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремело два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Общее число погибших в результате взрывов составило почти 200 человек. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб 27 августа сообщил, что среди погибших также есть два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

Глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что за взрывами в Кабуле стоит ИГ. По его словам, за взрывами «последовали несколько атак боевиков ИГ которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим».

15 августа талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну.

Обстановка в аэропорту Кабула усложнилась и практически приблизилась к хаосу из-за потока иностранных граждан и войск, а также афганцев, желающих покинуть страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021