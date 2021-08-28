В Госдуме назвали вступающие в силу в сентябре законы

Ряд законов начнет действовать в России с 1 сентября. В Госдуме в субботу, 28 августа, напомнили гражданам о вступающих в силу документах.

Так, согласно информации на сайте нижней палаты российского парламента, с началом осени в стране начнет действовать закон о выплатах по листам нетрудоспособности по уходу за ребенком до семи лет будет включительно. Трудовой стаж родителей теперь не будет влиять на сумму выплат, так как они будут составлять 100% от среднего заработка.

Также с 1 сентября текущего года и до аналогичной даты 2026 года будет действовать закон о так называемой гаражной амнистии, который в апреле текущего года был подписал президентом России Владимиром Путиным. Благодаря нововведению россияне смогут бесплатно оформить в собственность земельный участок, на котором на протяжении долгого времени находился гараж. Речь идет о тех постройках, которые были возведены до конца 2004 года.

Вместе с этим в Госдуме напомнили об уже начавших действовать с 1 июля законах, в частности, о новых выплатах беременным и о поддержке неполных семей. Документы были подписаны главой государства в мае текущего года.

В соответствии с изменениями с 1 июля женщины, вставшие на учет по беременности до 12 недель и находящиеся в трудной материальной ситуации, получают пособие, которое в среднем по стране составляет 6350 рублей.

Также с этой же даты пособия начали получать родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от восьми до 17 лет и имеющие при этом низкий доход. Размер их пособия в среднем по стране составляет 5650 рублей. Оформить выплаты можно через портал «Госуслуги» или в территориальных отделениях Пенсионного фонда России.