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Субсидии для самозанятых в Татарстане выросли в два раза

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В Татарстане в два раза увеличили субсидии для самозанятых, которые они могут потратить на покупку материалов, оборудования, на продвижение своего товара, на обучение, на создание, обновление и техобслуживание своего сайта. Первоначальная сумма в 100 тыс. рублей выросла до 200 тыс. Минэкономики республики начало выдавать субсидии самозанятым с этого года.

К кандидатам на финансовую поддержку предъявляются требования. Выплаты могут получить только граждане России, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. Самозанятый должен заплатить не менее 3 тыс. рублей налога на профессиональный доход. Кстати, по нему не должно быть долгов, пишет Inkazan.ru.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что к 1 августа текущего года число несовершеннолетних плательщиков налога на профессиональный доход составило почти 41 тыс. — это вдвое больше показателей в начале 2021-го. Сообщалось, что регионы-лидеры по числу зарегистрированных самозанятых младше 18 — Москва (7,9 тыс. человек), Санкт-Петербург (3,1 тыс.), Московская область (2,7 тыс.), Татарстан (2,3 тыс.), Краснодарский край (1,8 тыс.), а также Новосибирская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области.

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