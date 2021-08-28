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Солисту Rammstein в РФ выдано предписание о соблюдении ограничений

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Фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна правоохранители предупредили о необходимости соблюдать ограничения по COVID-19 на массовые мероприятия и выписали ему соответствующее предписание в связи с его возможным участием в тверском фестивале «Макларин за Родину». Об этом в субботу, 28 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, тверские правоохранители пришли к Линдеманну в связи с проведением фестиваля. Однако вопросы возникли не к музыканту, а к организатору мероприятия бизнесмену Максиму Ларину.

Так, в отношении организаторов уже составили административный протокол.

Также, по некоторым данным, правоохранители посетили холдинг бизнесмена «Афанасий», где ведутся следственные действия.

В то же время в отношении продюсера Линдеманна Анара Рейбанда был составлен административный протокол из-за того, что как цель поездки в Россию в документах был указан туризм, а вместо этого осуществлялась коммерческая деятельность по организации выступления.

Сам Ларин позже в этот же день заявил, что не знает, состоится ли выступление немецкого музыканта на фестивале, однако, по его словам, мероприятие точно будет проведено.

Изначально на мероприятии должны были выступить участники российской группы «Би-2», но музыканты отказались из-за предупреждения региональных властей о недопустимости проведения мероприятия.

Линдеманн, предположительно, не знал, что в регионе действуют ограничения на массовые мероприятия из-за распространения коронавируса. При этом организатор фестиваля Ларин заранее был предупрежден правоохранителями, что проведение мероприятия в задуманном формате незаконно. Также ему указали на ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. Однако бизнесмен всё равно позвал на мероприятие немецкого музыканта.

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