Отправка к Луне первой станции «Луна-25» планируется в 2022 году. Ранее «Роскосмос» отложил запуск с октября 2021 года. Потребовались дополнительные проверки бортовой аппаратуры. Даты старта в мае уже определены, это будет в 20-х числах мая, сообщает телеканал «Известия». «Луна-25» должна стать первой запущенной к Луне станцией в РФ. Главная задача миссии — отработка технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны.

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