Троллейбусную линию решили продлить в Рязани

В Дашково-Песочне в Рязани планируют продлить троллейбусную линию. По данным пресс-службы мэрии, в настоящее время прорабатывается вопрос подготовки технической документации.

Планируется, что сеть продлят до остановки «Улица Новоселов, 60», передает РИА «7 новостей». Кроме того, администрация вместе с минтрансом планирует подать заявки по обновлению подвижного состава.

В Рязани изменят график работы троллейбусов в вечерние часы пик с 18 до 19 часов. Таким образом чиновники отреагировали на обращения в соцсетях жителей, которые не могут попасть домой после работы, отмечает 62INFO.ru.

В начале августа администрация Рязани представила проект развития транспортной инфраструктуры до 2026 года. Согласно документу, за несколько лет в городе организуют выделенные полосы для велосипедистов, оборудуют дополнительные пешеходные переходы. В общей сложности на проект планируют потратить 5,4 млрд рублей. Решено развить систему экологичных парковок, установить зарядные станции для электротранспорта, оснастить светофоры звуковыми и тактильными сигналами.