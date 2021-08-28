Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с трамваем в Краснодаре

Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения трамвая и легковушки в центре Краснодара. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе городского управления внутренних дел.

Авария произошла на пересечении улиц Базовской и Гоголя, уточняет ТАСС.

По предварительным данным, водитель иномарки Kia на нерегулируемом перекрестке допустил столкновение с трамваем. 26-летняя пассажирка легковушки погибла. В больницу с различными травмами доставили 25-летнего водителя авто и 23-летнего пассажира. По факту ДТП начата проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

18 июля авария с пятью машинами произошла на юго-востоке Москвы. После столкновения один из автомобилей загорелся.