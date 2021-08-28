Массовая драка в центре Москвы попала на видео

Камеры видеонаблюдения засняли массовую драку на улице Бауманской в центре Москвы. На кадрах, опубликованных 28 августа телеканалом РЕН ТВ, видно, как несколько мужчин начинают толкать друг друга на дороге, после чего драка перемещается на газон за киоском. Вскоре к потасовке присоединяются еще несколько человек.

Некоторые наблюдали за разборками со стороны, не пытаясь разнять дерущихся. Драка произошла накануне вечером. По предварительным данным, разборки устроили иностранные граждане.

Пострадал ли кто-либо из участников конфликта, пока неизвестно. Полиция начала проверку по факту произошедшего. В отношении 15 задержанных были составлены протоколы о мелком хулиганстве. Всего были задержаны порядка 50 человек.

Как рассказал ранее 28 августа мэр Москвы Сергей Собянин, в последнее время в Москве произошло несколько массовых драк, полиция провела рейды и задержания. Было принято решение о депортации около 200 человек.