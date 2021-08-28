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Новый автобусный маршрут запустят во Владивостоке

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Жители улицы Нейбута во Владивостоке уже в сентябре смогут добираться до городской поликлиники № 3 на автобусе без пересадок. Глава Приморья Олег Кожемяко распорядился создать новый маршрут. Как рассказали в региональном правительстве, об этом попросили жители 71-го микрорайона.

«Важная задача — обеспечить удобные подъезды к соцучреждениям: больницам, школам, детским садам. Люди должны доезжать туда на общественном транспорте комфортно», — цитирует губернатора Vostokmedia.

Летом 2020 года во Владивостоке ввели новую маршрутную сеть автобусов. Проделана большая работа по оптимизации движения автобусов — собирали мнения горожан, анализировали транспортные потоки, так как первоначальный проект вызвал множество нареканий жителей, напоминает ИА PrimaMedia. Планировалось, что в краевом центре вместо 93 автобусных маршрутов будут работать 86. Три маршрута будут добавлены, 14 оптимизированы, 10 дублирующих или не пользующихся спросом отменены.

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