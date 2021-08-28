Американские эксперты ухудшили оценку роста ВВП Украины в 2021 году

Аналитики американского финансового холдинга Morgan Stanley ухудшили оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3,4% против 4,5%, как ожидалось ранее. Об этом говорится в материалах прогноза организации.

«Теперь мы пересматриваем нашу оценку ВВП на 2021 год и видим рост всего на 3,4% в годовом сравнении против 4,5%, как прогнозировалось ранее», — цитирует документ «Интерфакс. Украина» в пятницу, 27 августа.

В холдинге отметили, что по-прежнему прогнозируют последовательный рост в III и IV кварталах 2021 года. Этому, как пояснили в Morgan Stanley, способствуют лучший урожай, продолжающееся внутреннее восстановление по мере снятия ограничений, связанных с COVID-19, и дальнейшее восстановление внешнего спроса.

Вместе с тем к рискам, согласно информации экспертов, относятся низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами.

Кроме того, аналитики изменили прогноз справедливой стоимости ВВП-варрантов (ценная бумага) вслед за изменениями ожиданий экономического роста в 2021–2022 годах. Так, в холдинге уточнили, что при ожиданиях роста на 4,3% в 2021 году и 3,8% в 2022-м справедливая стоимость этих бумаг оценивалась 156% от номинала. Однако прогнозируемое на следующий год восстановление экономики, по подсчетам экспертов, приведет к снижению справедливой стоимости до 151%.

В Morgan Stanley ожидают, что министерство финансов Украины будет стремиться выкупить дополнительные варранты в будущем. При этом в текущем году это выглядит маловероятным в связи с высокой ценой и нехваткой средств с учетом задержки финансирования Международного валютного фонда (МВФ).

Ранее, 25 августа, президент Эстонии Керсти Кальюлайд рекомендовала согражданам не инвестировать средства в экономику Украины, поскольку они могут легко потерять вложенные деньги. Она напомнила, что случаи, связанные с потерей средств эстонцами на Украине, уже были.

18 августа политический аналитик Александр Кочетков рассказал, что на Украине нет ни эффективной экономики, ни эффективной модели власти и уровень жизни является крайне неудовлетворительным. По его словам, самым большим достижением страны за годы независимости является то, что ее до сих пор не потеряли.

В апреле экс-министр экономики Украины Виктор Суслов спрогнозировал, что страну ожидает серьезный социально-политический кризис. По его словам, 90% украинцев окажутся за чертой бедности.