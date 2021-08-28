Три человека пострадали в результате мощного взрыва на судне во Франции

Не менее трех человек пострадали в результате взрыва на судне во французском порту Йере, сообщает 28 августа телеканал BFMTV.

По данным журналистов, у одного из пострадавших диагностировали тяжелые ожоги. Он госпитализирован в больницу города Тулон. Еще два человека получили легкие травмы. По предварительной информации, взрыв прогремел во время заправки судна.

После взрыва возникло возгорание. На месте происшествия работают спасатели и 30 пожарных.

23 августа сообщалось, что шесть человек получили ранения в результате взрыва и возникшего пожара на нефтяной платформе Ku-Alfa мексиканской нефтегазовой госкомпании Petroleos Mexicanos (Pemex) в Мексиканском заливе. По словам одного из источников, платформа находилась в эксплуатации, когда начались возгорание и эвакуация рабочих.