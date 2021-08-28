Немецкий журналист счел армии ЕС беспомощными

Европейские армии не могут самостоятельно отвечать за оборону своих стран и полностью рассчитывают в этом вопросе на США. Об этом свидетельствуют события в Афганистане, считает немецкий журналист Даниэль Бресслер.

В своей статье для издания Süddeutsche Zeitung 27 августа он обратил внимание на процесс эвакуации из международного аэропорта Кабула. По словам журналиста, ни одна страна — член НАТО не сделала бы и шагу без указаний Вашингтона.

«Стало ясно, что желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск», — написал он.

Он напомнил, что во время предвыборной кампании в 2017 году федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что времена, когда можно было положиться на другие страны, прошли. Политик тогда призывала европейских лидеров взять на себя побольше ответственности в вопросе обеспечения безопасности своих стран, но, кроме увеличения военных бюджетов внутри НАТО, всё осталось по-прежнему.

Отмечая снижение интереса президента США Джо Байдена к странам Европы, автор отметил высокие риски и опасные последствия.

Он призвал сократить дисбаланс сил, заложенный в НАТО, отмечает «Газета.ру».

«Самая большая опасность для европейцев заключается не в том, что США потребуют от них слишком многого, а в том, что в какой-то момент они ничего не потребуют», — заключил он.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (организация запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. К настоящему моменту под их контролем находится большая часть Афганистана. Президент Ашраф Гани покинул страну.

При этом сотни афганцев и иностранцев направились в кабульский аэропорт, надеясь на эвакуацию. В воздушной гавани начался хаос, по данным российского посольства, к 25 августа из-за различных происшествий погибло не менее 50 человек. Кроме того, несколько взрывов прогремели в Кабуле 26 августа. Первый взрыв у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. По последним данным, погибло порядка 200 человек.