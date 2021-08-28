Болельщики песней встретили российских паралимпийцев в аэропорту

В Москве встретили российских паралимпийцев песней про героев. Как только спортсмены прибыли в аэропорт Шереметьево болельщики начали скандировать: «Россия — сила».

«Мы встречаем паралимпийцев наших дорогих, которые приехали и заработали для нашей страны драгоценные медали. Это первая партия героев. Мы сюда будем ездить постоянно и встречать каждый рейс из Японии», — передает слова одного из встречающих, Алексея Водовоза, РЕН ТВ в субботу, 28 августа.

Водовоз уточнил, что у него нет любимого спортсмена, поскольку все паралимпийцы молодцы и выступили достойно.

В свою очередь, прилетевший рейсом из Токио чемпион Паралимпийских игр легкоатлет Альберт Хинчагов заявил, что не намерен долго отдыхать после соревнований. По его словам, уже через неделю можно ожидать возвращения к тренировкам.

«Недельку отдохну и дальше приступлю, хочется опять почувствовать эти эмоции. Наверно, в горах буду отдыхать, путешествовать, по горам полазаю», — сказал спортсмен.

Вместе с тем он поблагодарил болельщиков и родных, которые поддерживали его при помощи видеороликов и комментариев. Такая поддержка мотивирует, добавил Хинчагов.

В заключение своей речи россиянин пожелал удачи и успехов своим друзьям и всем соотечественникам, которым только предстоит выступить на Паралимпийских играх.

Ранее в этот день российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпиады на дистанции 150 м комплексным плаванием и установил новый мировой рекорд. Предыдущий при этом ранее также принадлежал ему. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 мин. 21,17 сек. Серебро завоевал израильтянин Ами Омер Дадаон, а бронзу — японец Такаюки Судзуки.

Хинчагов одержал победу на Паралимпийских играх на соревнованиях по толканию ядра 27 августа. Он показал результат 15,78 м.

В Паралимпиаде участвует более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.