Роспотребнадзор уведомил продюсера Линдеманна о ковид-ограничениях в Твери

Управление Роспотребнадзора по Тверской области проинформировало продюсера фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна Анара Рейбанда о недопустимости проведения 29 августа в регионе фестиваля «Макларин за Родину» из-за действующих ограничений на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 28 августа.

В регионе запрещено проведение массовых мероприятий, численность участников и зрителей которых превышает 500 человек.

Отмечается, что проведение фестиваля создаст угрозу жизни и здоровью граждан и повлечет за собой нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. За данные нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Кроме того, в отношении Рейбанда открыто административное производство о нарушении правил въезда иностранных граждан. Причиной названа подмена цели поездки в Россию — так, в документах указан «туризм», на деле же осуществлялась коммерческая деятельность по организации концерта.

По данным РЕН ТВ, в Твери правоохранители пришли к Линдеманну в связи с проведением фестиваля «Макларин за Родину». Однако вопросы возникли не к музыканту, а к организатору мероприятия — в его отношении составили административный протокол. Артиста же предупредили о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия и выписали ему соответствующее предписание.

Сообщается, что организатором тверского фестиваля является бизнесмен Максим Ларин. По некоторым данным, сотрудники полиции пришли в холдинг Ларина «Афанасий», там проводятся следственные действия.

Изначально на мероприятии должна была выступить группа «Би-2», но коллектив отказался из-за предупреждения о недопустимости проведения фестиваля, которое распространили местные власти.