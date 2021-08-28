Пропавшего в июле подростка продолжают искать в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело из-за пропажи 15-летнего Бориса Шемченкова, сообщили в региональном УСКР. 19 июля подросток вышел из дома на улице Кишиневской. С тех пор о нем ничего не известно.

Причин того, чтобы несовершеннолетний мог самостоятельно уйти из дома на длительный срок, не обнаружено. Это может говорить о том, что было совершено преступление, пишет RostovGazeta. Возбуждено дело по статье «Убийство», отрабатываются различные версии. Помощь в поиске подростка оказывают добровольцы.

Подростка из Казани, пропавшего в горах Абхазии, 19 августа нашли живым с травмами челюсти, ноги и плеча. Мальчик 2006 года рождения сорвался в Хашупсинский каньон во время прогулки. Пострадавшего доставили в Гагрскую районную больницу. Выяснилось, что родители мальчика решили сплавиться по реке Хашупсе и оставили сына в горной местности одной из верхних точек каньона.