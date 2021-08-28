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Центр приема мигрантов на Лампедузе оказался переполнен

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По меньшей мере 1235 мигрантов будут находиться в центре приема на южном итальянском острове Лампедуза, тогда как максимальная вместимость рассчитана на 250 мест. Об этом в субботу, 28 августа, сообщило ANSA.

По данным агентства, власти города Агридженто (регион Сицилия) в координации с МВД страны организуют во второй половине дня трансфер на патрульном катере береговой охраны. Подобное решение было принято с целью разгрузки приема на Лампедузе.

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Ожидается, что утром 29 августа к берегам этого острова подойдет карантинное судно, на которое будет переведена другая часть мигрантов.

Вместе с тем ANSA отмечает, что за минувшие сутки на Лампедузу прибыли более 500 мигрантов.

С начала 2021 года в Италию через море приплыли более 37 тыс. человек (в два раза больше, чем за первые восемь месяцев 2020 года). Большинство прибывших, как уточняет агентство, в этом году называли себя выходцами из Туниса (10 341), Бангладеш (4981) и Египта (3068), передает ТАСС.

Ранее, 21 августа, Reuters сообщило, что по меньшей мере 17 мигрантов утонули при крушении судна у берегов Туниса, когда пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть из Ливии в Италию. По данным местного представительства Красного Креста, все погибшие являются гражданами Бангладеш. При этом береговой охране удалось спасти 380 человек.

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