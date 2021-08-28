Убийца Роберта Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы

Убийца Роберта Кеннеди может выйти на свободу. Комиссия штата Калифорния удовлетворила соответствующее ходатайство и признала мужчину не представляющим угрозы для общества. Окончательное решение будет принято в течение 90 дней, передает телеканал «Известия». После чего губернатор штата утвердит или отклонит вердикт, на это потребуется еще месяц. Убийца — иорданец по имени Сирхан Сирхан, ему уже 77 лет. Он застрелил сенатора Роберта Кеннеди 5 июня 1968-го, через три года после убийства его брата Джона, занимавшего пост президента. Сначала Сирхана приговорили к смертной казни. Однако вскоре практика была признана неконституционной, и убийце дали пожизненный срок. Это не первое ходатайство Сирхана, он подавал их с 1975 года, но всякий раз получал отказ.

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