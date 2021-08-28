Великобритания завершила операцию по эвакуации граждан из Афганистана

Великобритания завершила операцию по эвакуации гражданских лиц и военнослужащих из Афганистана. Об этом сообщил в субботу, 28 августа, британский посол Лори Бристоу.

По его словам, с 13 августа правительство Соединенного Королевства вывезло из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц и 1 тыс. военнослужащих.

«Настало время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о тех людях, которые всё еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана. Они заслуживают жить в мире и безопасности», — подчеркнул Бристоу в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Накануне в пресс-службе минобороны Соединенного Королевства рассказали, что британские войска эвакуируют из Афганистана только тех лиц, которые уже находятся в аэропорту Кабула, новые заявки не принимаются.

При этом в тот же день правительство Великобритании разрешило организовать чартер для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула, которых пытался вывезти основатель благотворительной организации экс-служащий британских ВМС Пен Фартинг. Мужчина планировал забрать 140 собак и 60 кошек, которые содержатся в открытом им приюте.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

На фоне этого обстановка в аэропорту Кабула усложнилась и практически приблизилась к хаосу из-за потока иностранных граждан и войск, а также афганцев, желающих покинуть страну.

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия» 24 августа, прокомментировал ситуацию в Афганистане. Он подчеркнул, что Россия не станет вмешиваться во внутренние дела этого государства и тем более не станет втягивать свои вооруженные силы в конфликт «всех против всех». Одновременно российский лидер раскритиковал идеи Запада о размещении беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Глава государства также призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев.