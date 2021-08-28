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Кубок Арктики по мотофристайлу пройдет в Мурманске

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В Мурманске 29 августа впервые состоится Кубок Арктики по мотофристайлу. По информации регионального министерства спорта, для выполнения прыжков на мотоцикле установлены специальные рампы различного радиуса, организованы подушки безопасности и разгонные дорожки.

В показательных выступлениях примут участие шесть спортсменов из Москвы. Участники являются неоднократными победителями чемпионатов России и мира по мотофристайлу, отмечает ИА «Би-порт». В соревнованиях будет два этапа — это квалификация и финал. Спортсменам-гонщикам необходимо за 90 секунд выполнить серию прыжков. Потом каждому спортсмену дается еще 30 секунд, чтобы сделать прыжок, за который даются удвоенные очки.

Напомним, в Удмуртии построят трассу для занятий мотоспортом. Помимо этого, в республике откроют школу мотоспорта и оборудуют детскую трассу для катания на мотоциклах. Глава городской думы Ижевска Фарит Губаев рассказал, что дорога появится у спортивного комплекса «Чекерил». В этом же районе планируется строительство мотошколы и детской мототрассы. В реализации проекта принимает участие Ассоциация развития технических видов спорта Удмуртии.

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