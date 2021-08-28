В Кабуле митингующие потребовали открытия банков и пунктов обмена валют

Митинги с требованием открыть банки и пункты обмена валют начались в центре столицы Афганистана городе Кабуле. Очевидцы опубликовали 28 августа видеоролики происходящего в соцсетях.

Шествие началось в кабульском районе Шаринаво утром в субботу. Как говорится в описании к кадрам, опубликованным в Twitter, люди хотят получить свою зарплату и требуют от правительства возобновления работы финансовых организаций.

Новые власти Кабула объявили о возобновлении работы всех банков страны начиная с 25 августа, однако многие сотрудники банков не осмеливаются вернуться к своим обязанностям из соображений безопасности. Почти все финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми в течение порядка двух недель. Миллионы жителей страны оказались заложниками баннковского локдауна.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода военнослужащих США, которые находились в этой стране с 2001 года.

Ранее в субботу военные США в результате одного из произведенных контролируемых взрывов в Кабуле уничтожили Eagle Base — последний аванпост Центрального разведывательного управления в Афганистане за пределами столичного аэропорта. Взрыв провели, чтобы оставленное на станции оборудование и информация не попали в руки посторонних.

Также Соединенные Штаты провели спецоперацию против боевика радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Он был уничтожен ударом с беспилотника, так как был причастен к атаке на аэропорт Кабула, в результате которой погибли 13 военнослужащих США.

Череда взрывов произошла в Кабуле 26 августа. Общее число погибших оценивается почти в 200 человек. Погибли и военнослужащие США Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в этот день сообщил, что среди погибших также есть два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом.