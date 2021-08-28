Оперштаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в субботу, 28 августа, сообщил, что оперативный штаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в страну.

По его словам, иностранные учащиеся российских вузов начнут въезжать в Россию уже со следующей недели.

«Вчера оперативный штаб под руководством (вице-премьера) Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию... Сейчас мы его разошлем в вузы (...) начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают и на той неделе будет активный заезд иностранных студентов», — сказал он в ходе выступления на Российской креативной неделе в Москве.

20 августа в пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что иностранные граждане, которые учатся в российских вузах, смогут въехать в страну. Уточнялось, что правила для этой категории студентов уже разработаны и будут введены в действие в ближайшее время.

Тогда же сообщалось, что иностранцы, обучающиеся в России, смогут заселиться в общежитие и продолжать учебу в привычном формате. При этом для тех, кто не сможет приехать в страну, будет организовано обучение в дистанционном формате, отмечала «Газета.ру».

Кроме того, Фальков заявлял, что иностранные студенты смогут привиться российской вакциной от коронавируса. Вузы предоставят такую возможность.

5 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для российских студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при начале учебного года.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.