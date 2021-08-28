В Кабуле люди вышли на акцию протеста из-за того, что банки и пункты обмена закрыты

В Кабуле люди вышли на акцию протеста из-за того, что банки и пункты обмена закрыты

2021-08-28 14:15:08

2021-08-28 14:15:08

2021-08-28 14:15:08

2021-08-28 14:15:08

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