В России могут ввести штраф за громкую езду

В РФ планируют ввести штраф за громкую езду. С инициативой выступили в Совете Федерации. Норму могут закрепить в новой редакции КоАП, сообщает телеканал «Известия». Состав нарушения может войти в состав статьи «Хулиганство». Водителей накажут за езду с громкой музыкой и без глушителя. Штраф могут взимать не только ночью, но и днем.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.