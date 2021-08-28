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Врач рассказал о частых осложнениях после COVID и способах их выявления

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Нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем чаще всего являются осложнениями после перенесенного коронавируса. При этом существует множество других осложнений без явных симптомов, которые можно выявить при углубленном обследовании в павильонах «Здоровая Москва», рассказал 28 августа главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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По его словам, если у пациента наблюдается одышка, боль в груди, тахикардия, кашель, то с обследованием надо поторопиться.

«Коронавирусная инфекция может приводить к мультисистемным нарушениям в организме», — цитирует его «РИА Новости».

Перенесшим коронавирусную инфекцию пациентам надо пройти углубленную диспансеризацию, подчеркнул специалист. Она поможет выявить патологии в органах и начать их лечение.

«Для всех, кто перенес коронавирусную инфекцию, будут доступны пять дополнительных исследований. Это спирометрия, анализ крови на 33 показателя, тест с 6-минутной ходьбой, определение концентрации Д-димера в крови и рентгенография ОГК, которая выполняется в поликлинике», — рассказал Тяжельников.

COVID-19 может нарушить функции печени, почек или сделать воспалительный процесс хроническим. Характерные жалобы выявляют у пациентов на этапе анкетирования, что дает возможность подобрать программу исследований индивидуально.

Как Тяжельников рассказал в мае, среди причин, по которым россияне отказываются от вакцинации от коронавируса, становятся заблуждения, что COVID-19 не опасен, а прививка не защитит от заболевания. По его мнению, без вакцинации заболевание неизбежно наступит. Прививка важна для пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, а также для собирающихся в отпуск.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Зарегистрированная 26 августа в России «ЭпиВакКорона-Н» показана к применению пациентам в возрасте от 18 до 60 лет. Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова 27 августа, в стране первую прививку от коронавируса сделали более 44 млн граждан.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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