Взрывных устройств на борту самолета Москва–Геленджик не обнаружили

Взрывных устройств на борту самолета Москва–Геленджик в столичном аэропорту Домодедово не обнаружено, Airbus A320 вылетел в пункт назначения в субботу, 28 августа.

«Пассажирский самолет Москва–Геленджик вылетел из Домодедово в 13:32 мск. Опасных предметов на борту найдено не было», — приводит ТАСС сообщение своего источника в правоохранительных органах.

Ранее в этот же день неизвестные заявили об угрозе взрыва на борту лайнера. Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в 11:25 мск.

«Известиям» в пресс-службе воздушной гавани уточнили, что в связи с поступлением сообщения об угрозе взрыва в аэропорту совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия. Речь шла в том числе о дополнительной проверке багажа и бортовых запасов.