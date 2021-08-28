Еще одного треш-стримера арестовали после нападения на женщину в Москве

Суд арестовал еще одного треш-стримера, участвовавшего в нападении с перцовым баллончиком на москвичку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 августа в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Суд с учетом позиции прокуратуры заключил под стражу 40-летнего москвича, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с примирением предмета, используемого в качестве оружия»)», — отмечается в заявлении.

Накануне на два месяца арестовали его подельника, треш-стримера Евгения Дмитерко. В ведомстве отметили, что именно товарищ Дмитерко передал ему перцовый баллончик, который тот распылил на женщину.

Три молодых человека, в том числе двое так называемых треш-стримеров, распылили содержимое перцового баллончика на случайную прохожую в столичном Измайловском парке вечером 25 августа.

На кадрах, опубликованных самими стримерами, видно, как они сначала завязывают разговор с женщиной. В какой-то момент один из молодых людей призывает товарищей «заливать ее перцем», после чего другой брызгает в сторону пострадавшей из струйного газового баллона. Они громко смеются, пока женщина уходит.

На следующий день по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Стримеров задержали.

Как 27 августа рассказала сама пострадавшая, содержимое баллончика попало ей на нижнее веко и кожу лица. Москвичка добавила, что сначала молодые люди предлагали ей раздеться и лечь на рельсы, а после отказа напали с баллончиком.