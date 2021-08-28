Еще двух человек арестовали за участие в штурме Капитолия 6 января

Еще двоих человек задержали по делу о штурме Капитолия. Мужчин обвиняют в применении оружия и нападении на полицейских, передает телеканал «Известия». Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января. По делу о штурме здания конгресса проходит уже более 570 человек. Это одно из крупнейших расследований в истории США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.