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Еще двух человек арестовали за участие в штурме Капитолия 6 января

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Еще двоих человек задержали по делу о штурме Капитолия. Мужчин обвиняют в применении оружия и нападении на полицейских, передает телеканал «Известия». Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января. По делу о штурме здания конгресса проходит уже более 570 человек. Это одно из крупнейших расследований в истории США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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