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Сотни украинцев собрались в центре Киева с требованиями к Зеленскому

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Около 300 человек собрались на площади Независимости в центре Киева, чтобы выдвинуть свои требования президенту Украины Владимиру Зеленскому перед его поездкой в США. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает украинское издание «Сегодня» в своем Telegram-канале.

Какие именно требования граждане выдвигают главе государства, не уточняется.

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Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить $60 млн из средств Пентагона для помощи Украине. Деньги, согласно заявлению главы Белого дома, будут направлены в том числе на оборонные изделия и услуги минобороны, а также на военное образование.

Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне запланирована на 31 августа. Одной из тем беседы, как заявлял украинский лидер 19 августа, станет создание в стране инфраструктуры для строительства военно-морского флота и развития военно-морских баз.

По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, у президентов также запланирована встреча с глазу на глаз.

13 августа Кулеба выразил уверенность, что визит украинского президента Украины в США станет «историей успеха», поскольку в ходе этой поездки между сторонами могут быть достигнуты конкретные договоренности.

Ранее, в августе, глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Зеленский и Байден во время запланированной на конец августа встречи обсудят три блока вопросов: политический, тему Донбасса и полуострова Крым, а также проблемы украинской экономики.

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