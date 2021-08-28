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Новый региональный семейный капитал хотят ввести в Коми

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Министерство здравоохранения Коми разработало программу, направленную на снижение количества и профилактику абортов, повышение эффективности доабортного консультирования. Проект документа проходит стадию общественного обсуждения.

В задачи программы включены следующие пункты: рост числа рожденных детей, повышение доступности мер социальной поддержки и помощи беременным женщинам и их семьям, формирование позитивного отношения к браку и семье у молодого поколения, передает ИА «Комиинформ».

В числе мероприятий – введение с 1 января 2022 года на территории Коми регионального семейного капитала при рождении четвертого и каждого последующего ребенка в размере 150 тыс. рублей.

Ранее губернатор американского штата Айдахо Брэд Литтл подписал закон, запрещающий аборты после того, как у плода начало прослушиваться сердцебиение. Отмечается, что речь идет примерно о пятой–шестой неделе беременности. Исключение составляют медицинские показания или беременность, наступившая в результате изнасилования или инцеста. За нарушение закона лицензированным медикам грозит тюремный срок от двух до пяти лет.

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