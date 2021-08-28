Шторм «Нора» усилился до урагана над Тихим океаном

Тропический шторм «Нора», образовавшийся рано утром в субботу, 28 августа, в восточной части Тихого океана, усилился до урагана. Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление океанических и атмосферных явлений США.

По прогнозам синоптиков, ураган сначала придет в мексиканский город Пуэрто-Валларта, а затем направится к курортам американской Калифорнии.

В субботу утром скорость в центре «Норы» достигала 75 миль в час (120 км/ч), местами — 205 миль (335 км).

Как полагают метеорологи, тихоокеанскому побережью Мексики угрожают наводнения, оползни и шторм на море. Дожди, которые принесет «Нора», могут перейти на юго-запад США.

Стихия ослабеет при движении на север к приграничному региону Аризоны.

Ранее в этот день посольство РФ в Вашингтоне предупредило проживающих в США граждан России о приближающемся урагане «Ида», первый удар которого придется на северное побережье Мексиканского залива.

22 августа на США обрушился ураган «Генри». Жители более 97 тыс. домов лишились электричества. Предупреждения о тропических штормах распространялись от прибрежных районов Коннектикута и Род-Айленда до восточной границы Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк.