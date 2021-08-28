Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные всего мира отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Накануне в церквях прошли всенощные бдения. Успение Пресвятой Богородицы не является переходящим и всегда отмечается 28 августа, или 15-го по старому стилю, передает телеканал «Известия». Дата знаменует последний из так называемых двунадесятых праздников, то есть двенадцати главных событий церковного календаря. В этот день апостолы простились с Девой Марией в Иерусалиме. Успение означает засыпание или смерть, но дата остается торжественной, потому что знаменует воссоединение Богородицы с любимым сыном. Церкви в этот день принято украшать белыми цветами, символизирующими чистоту.

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