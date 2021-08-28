Порошенко назвал точку невозврата Украины к «колониальному статусу»

Украина не вернется к «колониальному статусу» после вступления в Евросоюз и НАТО. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» в рамках спецпроекта к 30-летию Независимости Украины.

После вступления в два объединения Киев получит «серьезные гарантии безопасности и территориальной целостности», отметил политик. По его мнению, самыми большими врагами страны остаются «российский агрессор» и желание быстро и просто решить сложные внутренние проблемы Украины.

Что касается первого, то Порошенко убежден, что России не нужны Крым и Донбасс.

Вторую проблему Порошенко сравнил с длинной дистанцией.

«Иногда неумение бежать марафон: очень быстро разочаровываемся и начинаем искать виновных. Патернализм как наследство совка», — пояснил лидер партии «Европейская солидарность».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил за присутствие блока НАТО в Черном море. По его словам, вокруг страны нарастают военные угрозы.

В начале августа страна приняла два базовых закона из пяти, необходимых для получения Плана действий по членству в НАТО. Подобные документы касаются реформ оборонных закупок, разведки, Службы безопасности Украины, государственной тайны и гражданского демократического контроля.

11 августа Зеленский утвердил стратегию коммуникации по вопросам европейской интеграции страны до конца 2025 года. Документ направлен на укрепление в украинском обществе поддержки стратегического курса страны на членство в НАТО.

В конце июля Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

В феврале 2019 года Верховная рада Украины приняла изменения в конституцию, закрепив курс в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.