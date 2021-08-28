Прямой эфир
Общество
У МВД возникли вопросы к организатору выступления Линдеманна в Твери
Общество
В России выявили 19 492 новых случая COVID-19 за сутки
Мир
В Рим прибыл последний рейс с эвакуированными Италией из Афганистана
Происшествия
Авария с участием семи автомобилей произошла на МКАДе
Спорт
Россиянка Прокофьева выиграла золото Паралимпиады в настольном теннисе
Общество
Около 50 человек задержаны после массовой драки в центре Москвы
Общество
Путин направил жителям Калуги поздравление в честь 650-летия города
Общество
Медучреждения Ярославской области проверят после пожара в больнице
Спорт
Буткова взяла бронзу Паралимпиады на дистанции 150 м комплексным плаванием

Медучреждения Ярославской области проверят после пожара в больнице

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проверки пожарной безопасности пройдут во всех медицинских учреждениях Ярославской области после возгорания в больнице № 3. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил директор департамента здравоохранения региона Василий Тубашов.

Остановка вдыхания: в чем причина пожара в рязанской больнице
Закупка ОКБ им. Н.А. Семашко китайских аппаратов ИВЛ стала следствием «ковидного» ажиотажа на рынке

«Мы сейчас подготовим приказ по проверке всех наших подведомственных учреждений на соблюдение пожарной безопасности и контроля за состоянием палат и неразрешенных электробытовых предметов, которые могут там находиться», — сказал он журналистам.

Как говорится на странице правительства региона в Facebook, восемь пациентов из реанимации загоревшейся больницы перевели в больницу имени Семашко. Подача электроэнергии и кислорода не нарушена, работа медучреждения проходит в штатном режиме.

На сайте Минздрава РФ отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар в больнице Ярославля произошел 27 августа. Потребовалась эвакуация 76 человек. Изначально сообщалось, что один пациент погиб, но его смерть наступила не в результате задымления. Позднее власти региона сообщили, что пациент скончался от последствий COVID-19.

Как рассказала очевидец происшествия, пациенты больницы не сразу поняли, что происходит, и подумали, что это учебная тревога. По ее словам, на улицу все выходили очень быстро и в одеялах. Пациентка отметила быструю и качественную работу медиков и спасателей.

По словам источника, предварительной причиной пожара в больнице в Ярославле мог стать невыключенный кипятильник. По данным главного управления МЧС по Ярославской области, причина возгорания — электротехническая.

Согласно сведениям системы «Спарк», в здании медицинского учреждения были выявлены нарушения пожарной безопасности, в числе которых отсутствие доводчиков на путях эвакуации и документации, подтверждающей работу соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Росздравнадзор намерен провести проверку, на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК РФ по региону.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021