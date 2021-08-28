Медучреждения Ярославской области проверят после пожара в больнице

Проверки пожарной безопасности пройдут во всех медицинских учреждениях Ярославской области после возгорания в больнице № 3. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил директор департамента здравоохранения региона Василий Тубашов.

«Мы сейчас подготовим приказ по проверке всех наших подведомственных учреждений на соблюдение пожарной безопасности и контроля за состоянием палат и неразрешенных электробытовых предметов, которые могут там находиться», — сказал он журналистам.

Как говорится на странице правительства региона в Facebook, восемь пациентов из реанимации загоревшейся больницы перевели в больницу имени Семашко. Подача электроэнергии и кислорода не нарушена, работа медучреждения проходит в штатном режиме.

На сайте Минздрава РФ отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар в больнице Ярославля произошел 27 августа. Потребовалась эвакуация 76 человек. Изначально сообщалось, что один пациент погиб, но его смерть наступила не в результате задымления. Позднее власти региона сообщили, что пациент скончался от последствий COVID-19.

Как рассказала очевидец происшествия, пациенты больницы не сразу поняли, что происходит, и подумали, что это учебная тревога. По ее словам, на улицу все выходили очень быстро и в одеялах. Пациентка отметила быструю и качественную работу медиков и спасателей.

По словам источника, предварительной причиной пожара в больнице в Ярославле мог стать невыключенный кипятильник. По данным главного управления МЧС по Ярославской области, причина возгорания — электротехническая.

Согласно сведениям системы «Спарк», в здании медицинского учреждения были выявлены нарушения пожарной безопасности, в числе которых отсутствие доводчиков на путях эвакуации и документации, подтверждающей работу соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Росздравнадзор намерен провести проверку, на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК РФ по региону.