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Путин направил жителям Калуги поздравление в честь 650-летия города
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Путин направил жителям Калуги поздравление в честь 650-летия города

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Президент России Владимир Путин направил жителям Калуги поздравление в честь 650-летия города, пожелав им здоровья, успехов и осуществления намеченных планов. Текст письма опубликован в субботу, 28 августа, на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что история Калуги создавалась многими поколениями ее земляков — отважных воинов и искусных мастеров. Российский лидер также напомнил, что город по праву считают колыбелью космонавтики, поскольку здесь жил и трудился великий мыслитель, ученый, изобретатель Константин Циолковский.

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«Важно, что калужане с глубоким уважением относятся к богатейшему культурному, духовному наследию предков, вносят свой вклад в развитие родного города, области и всей страны. Сегодняшняя Калуга — красивый, благоустроенный, гостеприимный город с серьезным промышленным, научным, образовательным потенциалом, современной социальной и транспортной инфраструктурой», — отметил президент.

Путин обратил внимание на то, что город, сохранив свою самобытность, устремлен в будущее.

«Желаю вам здоровья, успехов и осуществления намеченных планов», — заключил российский лидер.

Празднование Дня города проходит 28 августа.

Ранее, 5 августа, в Калуге у входа в Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского установили увеличенную копию памятной серебряной монеты, посвященной 650-летию города, которую 14 июля выпустил Банк России.

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