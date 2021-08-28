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Дядя убитой в Тюмени девочки рассказал о недосмотре за ребенком

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Дядя убитой в Тюмени восьмилетней девочки рассказал, что родные не контролировали ребенка. 28 августа в городе проходит прощание с погибшей, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам Артура Сафарова, трагедия могла произойти из-за недосмотра родственников. Мать школьницы сказала, что после смерти дочери не может спать ночью. Как отметила женщина, ей удается заснуть лишь на полтора-два часа.

При этом накануне стало известно, что родителей убитой девочки призвали лишить родительских прав на остальных детей. С июля двое несовершеннолетних находятся в региональном социально-реабилитационном центре «Семья».

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20 августа волонтер, участвовавшая в поисках ребенка, сообщила журналистам, что семья девочки является асоциальной. По ее словам, мать отправила детей в детдом, когда их отец сел в тюрьму за убийство. После выхода по УДО мужчина забрал детей, однако регулярно злоупотреблял алкоголем вместе с их бабушкой.

30 июня восьмилетняя девочка ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени и пропала. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве 25 августа был задержан Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был найден половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники. Подозреваемый несколько дней хранил труп жертвы в холодильнике.

Возбуждено уголовное дело по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).

Во время допроса мужчина признал свою вину и рассказал о деталях преступления. С его слов, в момент произошедшего он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

27 августа Бережного арестовали на два месяца, до 25 октября. Подозреваемый присутствовал на заседании в капюшоне и с закрытым лицом. Он не смотрел в камеры и не отвечал на вопросы журналистов.

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