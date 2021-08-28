Названа предварительная причина пожара в многоквартирном доме в Ялте

Предварительной причиной пожара в многоквартирном доме в Ялте могло стать замыкание электропроводки в технической надстройке. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Крыма в субботу, 28 августа.

В связи с пожаром организована проверка по поручению прокурора республики Олега Камшилова.

В ходе тушения пожара были эвакуированы 17 жителей дома, в том числе один несовершеннолетний. В настоящее время 15 человек размещены в пансионате им. А.П. Чехова.

«В ходе организованной проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», — добавили в прокуратуре.

Пожар на улице Кривошты, 10, начался в 20:44 субботы. Загорелась техническая надстройка на крыше пятиэтажного жилого здания.

В 23:41 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1 тыс. кв. м, а к 01:46 — ликвидировать. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Всего к тушению были привлечены 52 человека и 16 единиц техники.