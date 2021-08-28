Пожары на месте взрывов боеприпасов в Казахстане потушены

Пожары на месте взрывов на складах боеприпасов в Казахстане потушены, остались два тлеющих хранилища. Об этом сообщили в субботу, 28 августа, в пресс-службе минобороны республики со ссылкой на главу ведомства Нурлана Ермекбаева.

«Министр обороны Нурлан Ермекбаев, отвечая на вопросы журналистов в поселке Сарыкемер, отметил, что принимаются все меры для обеспечения 100%-ной безопасности населения. Военнослужащие работают в очагах, пожары все потушены, имеются два тлеющих хранилища», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

Добавляется, что местные жители смогли вернуться в свои дома. Исключение составили жильцы нескольких домов, построенных непосредственно вблизи от ограждения базы хранения.

Инженерные войска «Юг» приступили к очистке территории склада, где произошли пожары. Подразделения применяют инженерные и бронированные машины разграждения, оборудованные колейными минными тралами.

Пожар и последующие взрывы произошли 26 августа близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области на складе в воинской части. Там хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.

По последним данным, погибли 13 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем национального траура по жертвам взрывов.

Министр обороны страны Нурлан Ермекбаев днем ранее сообщил о намерении подать в отставку на фоне случившегося. В тот же день первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора с ним выразил соболезнования родным погибших при взрывах.