В Тюмени началось прощание с убитой девочкой

В Тюмени в субботу, 28 августа, началось прощание с убитой восьмилетней девочкой.

Траурная церемония проходит в патологоанатомическом бюро на улице Юрия Семовских, сообщает РЕН ТВ. Сами похороны будут закрытыми, на них будут присутствовать только родные и близкие погибшей.

Ребенка похоронят на Червишевском кладбище, рядом с дядей, пишет «72.ru» в Telegram-канале.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

По подозрению в убийстве 25 августа был задержан Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. В квартире мужчины был найден половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники. Подозреваемый несколько дней хранил труп жертвы в холодильнике.

Возбуждено уголовное дело по п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).

Друг задержанного заявил, что не верит в его виновность. Соседи рассказали, что не наблюдали у мужчины асоциального поведения. Также в невиновности Бережного уверена его сестра, она охарактеризовала брата как положительного семейного человека.

27 августа Бережного арестовали на два месяца, до 25 октября. Подозреваемый присутствовал на заседании в капюшоне и с закрытым лицом. Он не смотрел в камеры и не отвечал на вопросы журналистов.