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Источник назвал предварительную причину пожара в больнице Ярославля

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Причиной пожара в больнице в Ярославле, по предварительным данным, мог стать невыключенный кипятильник. Об этом 28 августа сообщил источник ТАСС.

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«Пациент одной из палат оставил невыключенный кипятильник в пустом стакане, в результате разрыва внутренней спирали началось возгорание и загорелся матрас», — заявил собеседник агентства.

По данным главного управления МЧС по Ярославской области, причина возгорания — электротехническая.

Пожар в больнице Ярославля произошел в пятницу, 27 августа. Потребовалась эвакуация 76 человек. Один пациент погиб, при этом отмечалось, что его смерть наступила не в результате задымления. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал телеканал РЕН ТВ, в одной из палат произошло возгорание матраса. Врачам удалось потушить пламя до прибытия сотрудников экстренных служб, однако распространение огня привело к отключению электроэнергии по всей больнице. Сработали резервные электрогенераторы, но в связи с повреждением сети электроэнергия не дошла до всех аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на которых находились 11 человек.

Согласно сведениям системы «Спарк», в здании медицинского учреждения были выявлены нарушения пожарной безопасности, в числе которых — отсутствие доводчиков на путях эвакуации и документации, подтверждающей работу соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Росздравнадзор намерен провести проверку, на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК РФ по региону.

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