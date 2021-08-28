Безос и Маск поссорились из-за спутникового интернета

Джефф Безос обиделся на Илона Маска из-за спутников. По мнению владельца Amazon, комиссия по связи слишком благосклонна к Маску, передает телеканал «Известия». SpaceX затянула с выбором способа вывода своих аппаратов на орбиту. Отложенное решение сказывается на космических операциях Amazon. В результате фирма не может рассчитать траты и сроки дорогостоящей операции. Безос написал официальную жалобу, которую Маск высмеял в Twitter. Любопытно, что бизнесмены конкурируют за один рынок — спутниковый интернет. Причем, многие юристы согласны с Безосом — преференции Федеральной комиссии по связи действительно незаконны и способствуют монополизации рынка.

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