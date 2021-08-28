США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракта в Кабуле

Американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был уничтожен боевик группировки ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

«Сегодня вооруженные силы США провели контртеррористическую операцию против планировщика ИГ. Беспилотный авиаудар произошел в афганской провинции Нангархар. Первоначальные признаки указывают на уничтожение цели», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу, 27 августа.

В Центральном командовании вооруженных сил США указали, что информации о погибших нет.

Как отметили в Пентагоне, ликвидированный боевик был причастен к серии взрывов в окрестностях кабульского аэропорта, в результате которых погибли 13 военнослужащих США. Данное утверждение уточняется, передает агентство AP.

Накануне американский президент Джо Байден выступил с речью по случаю трагедии в Кабуле, в ходе которой дал обещание «отследить» виновников нападения и «заставить заплатить» за содеянное. Кроме того, глава Белого дома заявил, что возлагает ответственность за случившееся на себя.

26 августа в Кабуле произошло несколько взрывов. Первый прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани, в результате подрыва заминированного автомобиля. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Позднее в Кабуле прогремел третий взрыв. Согласно последним данным, в результате случившегося погибли почти 200 человек.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремело два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия» 24 августа, прокомментировал ситуацию в Афганистане. Он подчеркнул, что Россия не станет вмешиваться во внутренние дела этого государства, и тем более не станет втягивать свои Вооруженные Силы в конфликт «всех против всех». Одновременно российский лидер раскритиковал идеи Запада размещении беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Глава государства также призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

На фоне этого обстановка в аэропорту Кабула усложнилась и практически приблизилась к хаосу из-за потока иностранных граждан и войск, а также афганцев, желающих покинуть страну.