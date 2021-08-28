В Рим прибыл последний рейс с эвакуированными Италией из Афганистана

Последний самолет военно-воздушных сил Италии с эвакуированными из Кабула афганцами, итальянскими военными и карабинерами, консулом Томмазо Клаудио и координатором гражданской эвакуации от НАТО Стефано Понтекорво приземлился 27 августа в римском аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил телеканал Rainews.

В столицу Италии последним рейсом прилетели 110 человек, среди них 58 афганцев. В аэропорту прибывших встретил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

26 августа самолет ВВС Италии, участвующий в эвакуации граждан из Афганистана, обстреляли в аэропорту Кабула. На борту находились журналисты и 98 гражданских лиц, пострадавших не было.

В тот же день в воздушной гавани прозвучало несколько взрывов. Общее число погибших оценивается почти в 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие, два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

На фоне этого обстановка в аэропорту Кабула усложнилась и практически приблизилась к хаосу из-за потока иностранных граждан и войск, а также афганцев, желающих покинуть страну.