Крупный пожар в жилом доме в Ялте ликвидирован

Спасатели потушили крупное возгорание в многоэтажном доме в Ялте. Об этом сообщили в субботу, 28 августа, в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

«Пожар ликвидирован в 01:46 (мск). Пострадавших и погибших нет», — сообщили в ведомстве РИА Новости».

Возгорание на улице Кривошты, 10, началось накануне вечером, в 20:44. Огонь охватил техническую надстройку на крыше пятиэтажного жилого здания. Пожарные эвакуировали из здания 17 человек.

В 23:41 удалось локализовать возгорание на площади 1 тыс. кв. м.

Всего к тушению были привлечены 52 человека и 16 единиц техники.