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Врач назвал определяемые по лицу признаки скорого инсульта

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Ассиметрия, возникшая на лице, может свидетельствовать о приближающемся инсульте. Об этом рассказал хирург-онколог Иван Карасев.

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«Такая особенность может быть одним из первых предупреждающих сигналов инсульта», — написал специалист на своей странице в Instagram.

По его словам, каждое заболевание оставляет характерный след на лице человека. Так, признаком обезвоживания становится сухая и трескающаяся кожа. Это говорит о проблемах в работе потовых желез.

Появление большого количества волос на лице у женщин в районе челюстей, подбородка и верхней губы свидетельствует о синдроме поликистоза яичников. Если в склерах глаз наблюдаются красные прожилки, то это может быть при нервном истощении и хронической усталости.

«А желтизна склер говорит о больной печени. Если участок вокруг глаз имеет бледно-розовую окраску, возможны заболевания мочевого пузыря, предстательной железы. Мешки, темные круги под глазами могут означать больные почки или мочевой пузырь», — написал врач.

Бледность кожи он назвал симптомом анемии, а желтизну — признаком проблем с печенью. Синева на губах указывает на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Преждевременная дряблость кожи отмечается при болезнях обмена веществ и желудочно-кишечного тракта, а выраженные носогубные морщины могут свидетельствовать о проблемах толстого кишечника.

В июле эксперты в области психиатрии и психологии рассказали, что после коронавирусной инфекции возможно нарушение когнитивных функций: память может ухудшиться, а концентрация внимания снизиться, однако это является нормальным явлением, которое может возникнуть после любого вируса. При этом быстрее работа мозга восстанавливается у людей, решающих творческие задачи.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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