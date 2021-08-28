США выделят украинской армии $60 млн

Байден подписал меморандум о помощи Украине в $60 млн. Средства Пентагона пойдут на оборонные изделия и услуги минобороны, а также военное образование и подготовку для оказания помощи Украине. Решение принято накануне визита Зеленского в Вашингтон, передает телеканал «Известия». Встреча лидеров стран запланирована на 31 августа.

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