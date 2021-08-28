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Пушков рассказал о «сюрпризах» в плакатах с Калининградом в составе ФРГ

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Предвыборные плакаты, где Калининградская область отмечена в составе Германии, скрывают «идейные сюрпризы». Об этом заявил в субботу, 28 августа, российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, появление плакатов «похоже на дело рук правых радикалов». Однако, как отметил Пушков, такие взгляды есть и в военных, и в других кругах.

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«В нынешней Германии с ее выраженной политкорректностью, официальной любовью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться — и наверняка скрываются — большие идейные и политические сюрпризы. Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли», — написал сенатор в Telegram-канале.

Ранее, 24 августа, стало известно, что в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили предвыборные плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). На них изображена карта Германии с довоенными границами, то есть с Калининградской областью в составе. Также на карте присутствует Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

В тот же день руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что власти региона надеются, что плакаты с изображением города в составе Германии были созданы по ошибке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил уверенность, что официальный Берлин не имеет отношения к произошедшему и не оспаривает территориальную целостность РФ. Вместе с тем он отметил, что подобные территориальные устремления могут быть у определенных сил в Германии.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 27 августа подчеркнул, что Берлин должен отреагировать на размещение в стране этих плакатов. По его словам, «хотелось бы верить, что речь идет не о сознательной провокации или политическом хулиганстве, а о технической ошибке».

26 сентября пройдут парламентские выборы в Германии. Занимающая пост канцлера страны с 2005 года Ангела Меркель решила в этом году не выдвигать свою кандидатуру. Кандидатом в канцлеры от ХДС является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

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