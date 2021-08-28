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В России выявили 19 492 новых случая COVID-19 за сутки

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В России за минувшие сутки выявили еще 19 492 случая COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом 28 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Больше всего новых случаев за последние 24 часа было зафиксировано в Москве (1498), Санкт-Петербурге (1406) и Московской области (849).

За прошедшие сутки полностью выздоровели 19 411 человек, количество летальных исходов от последствий COVID-19 составило 799.

Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в РФ количество выявленных случаев заболевания увеличилось до 6 863 541. Вылечились 6 131 446 человек, зарегистрировано 180 840 летальных исходов.

25 августа Минздрав назвал условие улучшения прогноза по ситуации с COVID-19 в России. Как отметили в пресс-службе ведомства, положительная динамика будет наблюдаться, если граждане страны начнут активнее прививаться.

За день до этого главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России пока недостаточен.

По мнению эпидемиологов, для формирования устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо вакцинировать около 80% населения страны.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова 27 августа, в стране первую прививку от коронавируса сделали более 44 млн граждан.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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