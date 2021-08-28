Число жертв взрывов на военных складах в Казахстане выросло до 13

Число погибших при взрывах на складах с боеприпасами в Казахстане выросло до 13 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС республики в субботу, 28 августа.

«На сегодняшний день на месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается», — уточнили спасатели.

Накануне сообщалось о 12 погибших и 98 пострадавших. Поиски пропавших без вести продолжаются.

Также в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем национального траура по погибшим при взрывах.

Пожар и последующие взрывы произошли 26 августа близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области на складе в воинской части. Там хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.

27 августа министр обороны страны Нурлан Ермекбаев сообщил о намерении подать в отставку на фоне случившегося. В тот же день первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора с ним выразил соболезнования родным погибших при взрывах.

Токаев поручил создать межведомственную комиссию по устранению последствий взрывов.